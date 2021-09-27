Чехия исключила участие компаний из России в строительстве энергоблока на АЭС «Дукованы»

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий возможность участия российских и немецких компаний в строительстве и последующем обслуживании нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы». Об этом сообщает Чешское телевидение.

Отмечается, что закон получил поддержку в обеих палатах чешского парламента. К возведению и последующему обслуживанию энергоблока АЭС могут быть привлечены лишь компании из тех государств, которые присоединились к Соглашению о государственных закупках под эгидой Всемирной торговой организации, вступившей в силу в 1996 году. Россия и Китай к ним не относятся.

В Чехии действуют две атомные электростанции, обе они были возведены при помощи СССР. Соответствующий договор между Советским Союзом и Чехословацкой республикой был подписан в 1970 году. Строительство первой АЭС «Дукованы» началось в 1974 году, и с 1987 года уже действовали все четыре ее энергоблока, общая мощность которых составляет 2040 МВт. Атомная электростанция «Темелин» (Южная Чехия) была введена в эксплуатацию в 2002 году.

В апреле стало известно, что правительство Чехии исключило российскую государственную корпорацию «Росатом» из числа участников на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».