Цена на нефть Brent впервые с 2018 года превысила $79 за баррель

Цена одного барреля нефти марки Brent на лондонской бирже впервые с 23 октября 2018 года превысила отметку $79. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре повысилась на 1,2%, до $79,03, в декабре — на 1,14%, до $78,11.

Цена на марку WTI выросла до $75 за баррель, затем цена ушла немногим ниже этой отметки.

Накануне цена нефти марки Brent на лондонской бирже, также впервые с 2018 года, превысила отметку $78.

Специалисты Trading Economics считают, что на рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США.

Аналитики дали «Газете.Ru» прогноз по ценам на нефть после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи. С октября они повысят уровень нефтедобычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки. Такое решение было принято министрами стран, входящих в объединение, несмотря на то, что некоторые из них выражали серьезные опасения на этот счет.