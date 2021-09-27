iHerb подал аппеляцию на решение заблокировать их сайт в России

Американский маркетплейс iHerb подал аппеляционную жалобу на решение Центрального суда Барнаула, которое может привести к блокировке работы русскоязычной версии платформы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Согласно постановлению суда от 24 августа, информация на этом маркетплейсе признана запрещенной в России из-за продажи БАДов, в составе которых есть наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Как пояснил изданию юридический представитель iHerb LLC Роман Зайцев, пока это решение не вступило в законную силу, как как было обжаловано.

«Если маркетплейсу не удастся оспорить решение суда, то Роскомнадзор включит iHerb в реестр запрещенных сайтов, после чего доступ к маркетплейсу будет ограничен в течение суток», — пояснила в комментарии газете генеральный директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.

Адвокат Екатерина Плюсова, в свою очередь, отметила, что суд постановил заблокировать весь сайт, а не отдельные страницы, что допустимо «только в исключительных случаях». При этом она считает, что рассматриваемая ситуация под такую категорию не попадает.

Ранее Верховный суд России признал законным вынесенное за год до этого решение о блокировке мобильного приложения iHerb. При этом юристы iHerb последовательно пытались обжаловать запрет в судах различных инстанций, в том числе, ссылаясь на то, что деятельность сервиса не должна регулироваться российским законодательством, а исключительно международными торговыми нормами.

Наблюдатели полагают, что принятое решение может стать определенным вектором для профильных ведомств в организации регулирования дистанционного оборота БАД, поскольку своим решением Верховный суд фактически указал на невозможность обращения в России БАДов, не имеющих государственной регистрации, а тем более содержащих опасные и запрещенные компоненты.