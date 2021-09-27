Стал известен уровень цен на красную икру к Новому году

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал агентству »Прайм», что цены на красную икру, один из любимых россиянами новогодних деликатесов, традиционно пошли в рост перед праздником.

Панин уточни, что розничная стоимость этого продукта будет не выше, чем в 2020 году.

Все дело в том, что сейчас добыча икры выше, чем год назад. Одновременно сказывается фактор низкой платежоспособности населения.

В прошлом году в начале сезона красная икра продавалась за 4-4,5 тысяч рублей за килограмм, к Новому году цены вскочили до 5,5 тысяч рублей, а к весне – до 6 тысяч рублей за кило. Тогда это было связано с низким уловом.

В этом году улов значительно выше. Путина на Камчатке уже закончилась. На Сахалине, где традиционно вылавливается кета, она еще продолжается: вылов из-за непогоды пока не очень большой, но в любом случае повлияет на снижение цены и на кету, объяснила директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова