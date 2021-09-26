Исследование выявило, что треть россиян не выдают детям карманные деньги

Треть российских родителей не включают в семейный бюджет карманные деньги для своих детей, следует из исследования банка «Русский стандарт», сообщает РИА «Новости».

«Опрос показал, что 71% респондентов дают им личные деньги, а 29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов», — выяснили эксперт.

Исследование проводилось среди более чем 3 000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.

Чаще всего родители выдают своим чадам карманные деньги в виде наличных — 62% опрошенных россиян выбрали именно этот вариант ответа. При этом растет популярность детских и подростковых банковских карт — оставшиеся 38% опрошенных выбирают именно такой способ передачи денежных средств детям.

38% родителей выдают деньги своим детям каждый день, 36% выделяют средства под детские расходы раз в неделю, 17% — только на крупные праздники и лишь 9% респондентов выдают своим чадам деньги только раз в месяц.

Ранее исследование выявило, что большинство родителей считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 руб. в неделю.