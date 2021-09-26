Россиянам рассказали, как банки начисляют кешбэк

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал, как банки начисляют кешбэк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кешбэк – это не способ заработка, а скорее комплимент от банка своим клиентам в благодарность за пользование его продуктами. Банки сами выбирают, за какие траты платить кешбэк, а за какие – нет. Это баланс между пожеланиями клиентов и безубыточностью программы лояльности. Обычно в программах кешбэка учитываются именно оплаты товаров или услуг, а снятие наличных и переводы – нет», — объяснил он.

Эксперт отметил, что за снятие наличных и переводы не начисляется кешбэк, чтобы пользователь не снимал бесконечно деньги и клал на счет, пытаясь таким образом «заработать». Также нельзя получить кешбэк при оплате счета за интернет и мобильную связь.

По словам Спивакова, каждое предприятие, принимающее оплату по картам, платит комиссию банку, чьей картой рассчитывался клиент. При оплате наличными они вынуждены платить комиссию за инкассацию, поэтому магазинам нет большой разницы, как клиент оплачивает покупку — комиссия за банковские услуги есть все равно. Этими комиссиями банк и делится с клиентами в виде кешбэка.

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