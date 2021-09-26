Британцы могут остаться без овощей из-за роста цен на газ

Сельхозпредприятия Великобритании рискуют стать следующими жертвами энергетического кризиса, сообщает Bloomberg.

Выращивание помидоров, огурцов и перцев в отапливаемых теплицах становится более затратным из-за роста цен на газ.

Глава Консорциума свежей продукции Найджел Дженни считает, что рост счетов за электроэнергию является огромным дополнительным бременем для сельхозпроизводителей, и некоторые из них могут сократить или отложить посевы до следующего сезона.

Цены на газ в Европе в последнее время бьют рекорды. Так, в середине сентября биржевая стоимость сырья достигла $950 за тысячу кубометров.

По сообщениям Европейской конфедерации профсоюзов, около 3 млн жителей ЕС не смогут позволить себе отапливать дома этой зимой из-за низких зарплат. Самый высокий процент работающих людей, у которых могут возникнуть с этим сложности, был зафиксирован на Кипре (45,6%), в Болгарии (42,8%), Литве (34,5%), Португалии (30,6%), Греции (28,7%), Италии (26,1%).