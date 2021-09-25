Аналитики Citigroup прогнозируют рост мировых цен на газ

Если предстоящий зимой будет холодная погода при нехватке природного газа на рынке, цены на сжиженный природный газ (СПГ) могут подскочить до $100/млн BTU (британских тепловых единиц). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на обзор аналитиков банка Citigroup.

Отмечается, что из-за низкого уровня запасов газа в хранилищах Европы, быстро растущего спроса со стороны Китая, а также ограниченных поставок из России, Нигерии и ряда других стран, в настоящее время между покупателями в разных регионах «разгорелась ценовая война».

При этом аналитики отмечают, что причиной роста цен предстоящей зимой могут стать и стихийные бедствия – например, ураганы в Мексиканском заливе. По их прогнозам, в ближайшие недели и месяцы цена продолжит расти по параболе.

В то же время подорожание природного газа повысит спрос на альтернативные виды топлива: бензина, керосина, дизельного топлива, а также топочного мазута, который будет использоваться в больших объемах на ТЭС и ТЭЦ.

По сообщениям Европейской конфедерации профсоюзов, около 3 млн жителей ЕС не смогут позволить себе отапливать дома этой зимой из-за низких зарплат. Самый высокий процент работающих людей, у которых могут возникнуть с этим сложности, был зафиксирован на Кипре (45,6%), в Болгарии (42,8%), Литве (34,5%), Португалии (30,6%), Греции (28,7%), Италии (26,1%).