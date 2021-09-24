Цена на нефть впервые с 2018 года превысила отметку $78

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже впервые с 2018 года превысила отметку $78.

Рост цены за баррель нефти составил $0.99, в последний раз цена Brent превышала $78 за баррель в октябре 2018 года.

Ранее цена на нефть марки Brent достигла трехлетнего максимума.

На рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Trading Economics.

Также трейдеры наблюдают за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида» и с дефицитом поставок природного газа, в частности в Европе.

Ранее аналитики дали «Газете.ру» прогноз по ценам на нефть после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи. С октября они повысят уровень нефтедобычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки.