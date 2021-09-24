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Немецкие бизнесмены призвали правительство прекратить конфликт с Россией

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Немецкое бизнес-сообщество сделало заявление, в котором призвало правительство Германии, которое будет сформировано по итогам сентябрьских выборов, прекратить политический конфликт с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Белоруссией, внутренние противостояния в ЕС с Польшей и Венгрией лишают экономику уверенности. Новое правительство должно активно выступать в роли того, кто этот конфликт решит», — заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По его словам, требуется новый импульс для налаживания отношений с Россией. Бизнесмен подчеркнул, что без Москвы решение многих европейских и международных проблем невозможно, в том числе в сфере окружающей среды, политики безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что Армин Лашет, кандидат в федеральные канцлеры Германии от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и преемник Ангелы Меркель, на заключительных теледебатах на телеканале ZDF высказался в поддержку скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

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