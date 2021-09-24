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Польская PGNiG не будет иметь права вето при сертификации «Северного потока — 2» в ФРГ

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Czarek Sokolowski/AP

Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока — 2», не получила права вето. Об этом заявил представитель немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), передает ТАСС.

«Федеральное сетевое агентство дало положительный ответ на заявки компаний PGNiG SA и PST GmbH на привлечение к процессу сертификации [«Северного потока - 2»]», — сказал представитель ведомства Фите Вульф.

По его словам, привлеченные стороны могут участвовать в административном процессе, в частности, могут выражать свою точку зрения, однако не имеют права вето.

22 сентября стало известно, что PGNiG получила право на участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Ранее бывший заместитель советника по нацбезопасности в администрации экс-президента США Дональда Трампа Виктория Коутс призвала действующего главу государства Джо Байдена принять меры для борьбы с «Северным потоком — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

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