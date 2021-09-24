В «Газпроме» отреагировали на обвинения в недопоставках газа в Европу

В компании «Газпром Экспорт» считают, что обвинения в недопоставках газа на европейский рынок являются абсурдными. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на начальника управления структурирования контрактов и ценообразования компании Сергея Комлева.

По его словам, за первую половину года поставки газа приблизились к историческому максимуму. Добыча газа «Газпрома» в январе-июле составила 298,2 млрд. кубометров, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Эти данные доказывают абсурдность обвинений ПАО «Газпром» в недопоставках», — отметил Комлев.

Ранее в Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Евросоюз. С заявлением выступала кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Она активно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также в США призывали ЕС противостоять манипуляциям на рынке газа.

При этом старший советник Госдепартамента Соединенных Штатов по энергетической безопасности Амос Хохштейн требовал от России в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины.