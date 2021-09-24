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Эксперт заявил, что популярность рубля в мире связана с интересом со стороны спекулянтов

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Андрей Иглов/РИА «Новости»

Спрос на российскую валюту в мире растет за счет спекулятивных операций, а не интереса со стороны обычных граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По его словам, спекулянты пытаются заработать на изменчивости курса.

«Она не означает, что европейские и американские домашние хозяйства или корпорации хранят свои активы в рублях», — рассказал эксперт.

Данные системы межбанковских переводов SWIFT показывают, что рубль по итогам июля текущего года впервые с 2016 года вошел в топ-20 наиболее популярных мировых валют, получив долю в размере 0,18% в международных расчетах.

Бадалов напомнил, что в последние годы показатель изменчивости курса рубля достаточно высок. В отдельные моменты он может укреплять на уровне 10-15%, а затем упасть на 10-15%. Из-за подобных колебаний спекулянтам удается зарабатывать на рублей значительных доход, заключил специалист.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала, что одной из главных угроз для российской валюты остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки.

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