Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава пермского управления СК покончил с собой 18:00
Глава РСПП Шохин раскрал договоренности властей и бизнеса по вопросам изменения... 17:55
Экс-тренер «Краснодара» считает, что Черчесов должен возглавить... 17:51
Родственники пассажиров сбитого над Украиной Boeing выступили в суде 17:51
Джоли выиграла в суде с Питтом за особняк на юге Франции 17:50
Эксперт рассказал, на что могут пойти выделенные на лунную программу Роскосмосом... 17:38
В Новосибирской области сотни ворон падают замертво 17:37
Экс-глава ВФЛА высказался о пойманном с наркотиками российском легкоатлете 17:35
Врач призвал россиян есть овес и грибы для укрепления иммунитета 17:34
Мишустин: правительство России и бизнес договорились по вопросам изменения налогов 17:29

ДОМ.РФ успешно разместил облигации для финансирования строительства инфраструктуры в регионах

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья.

Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, станет важным инструментом привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

«Дебютный выпуск – точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель – улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ», - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент – ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению – АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8,0% годовых.

«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе – международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ракета, скафандр, луноход: как Роскосмос готовится к высадке на Луну
Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну
«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
«Я была жестоко изуродована»: как косметологи разрушили жизнь и карьеру супермодели
Линда Евангелиста рассказала, как пять лет скрывала последствия неудачной процедуры
Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дожив до депортации
Мишустин: правительство России и бизнес договорились по вопросам изменения налогов
В Минтруде разъяснили отказ от законопроекта по индексации пенсий работающим
Песков заявил, что введение нового локдауна в России пока не обсуждается
Новости и материалы
Глава пермского управления СК покончил с собой
Глава РСПП Шохин раскрал договоренности властей и бизнеса по вопросам изменения налогов
Экс-тренер «Краснодара» считает, что Черчесов должен возглавить «Спартак»
Родственники пассажиров сбитого над Украиной Boeing выступили в суде
Джоли выиграла в суде с Питтом за особняк на юге Франции
Эксперт рассказал, на что могут пойти выделенные на лунную программу Роскосмосом деньги
В Новосибирской области сотни ворон падают замертво
Экс-глава ВФЛА высказался о пойманном с наркотиками российском легкоатлете
Врач призвал россиян есть овес и грибы для укрепления иммунитета
В Екатеринбурге молодежной политикой займется 73-летний депутат
Бузова снимается в одном телешоу со своим экс-женихом Давой
На Украине призвали США «дожать» «Северный поток — 2»
Минобороны опровергло обвинение в нарушении воздушного пространства Эстонии
Запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума
СБ Украины предоставила охрану помощнику президента Шефиру, чью машину обстреляли
Родители девятилетней студентки МГУ сообщили о ее готовности к экзаменам
Зеленский приветствовал принятие закона об олигархах
ПГНИУ на неделю перейдет на дистанционное обучение после нападения со стрельбой
Все новости
«Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин»
Британия поддержала «Северный поток — 2», несмотря на банкротства местных энергокомпаний
Дом Дурова, театр Джобса, лошади Воложа
Что можно найти в штаб-квартирах Apple, Google и «ВКонтакте»
Илья Авербух
Время диких заголовков
О желании быть профессионалом, а не персонажем хроники
«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Это провокация»
Друзья россиянина Александра Франчетти рассказали о причинах его задержания в Праге
Падение не помешало: Трусова обогнала Туктамышеву на Кубке России
Трусова упала с тройного акселя, но выиграла короткую программу на 1-м этапе Кубка России в Сызрани
Что известно о новом законе о миграции
Юрист рассказала, как новый закон о миграции упростит получение документов
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
Национальный интерес
На чем основана стратегия развития «Лукойла»
Не та вакцина. Делегатов из России ограничили в передвижениях во время сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в сессии ПАСЕ дистанционно
«Серьезная проблема»: в NASA боятся новых трещин на МКС
Конгрессу США рассказали о трещинах в российском сегменте МКС
Соседи проигнорировали женские крики о помощи. Экс-министра подозревают в убийстве жены
В Туве обнаружили раненого экс-министра сельского хозяйства рядом с телом его жены
Дорогая курица. В подмосковных магазинах обнаружили завышенные цены
ФАС потребовала от «Магнита» и «Пятерочки» снизить цены на некоторые продукты
Люди впервые спустились в Адский колодец. Джиннов пока не нашли
Спелеологи впервые проникли на дно Адского колодца в Йемене
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях