ДОМ.РФ успешно разместил облигации для финансирования строительства инфраструктуры в регионах

Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья.

Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, станет важным инструментом привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

«Дебютный выпуск – точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель – улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ», - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент – ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению – АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8,0% годовых.

«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе – международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.