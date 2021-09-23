Стало известно название нового лоукостера S7

Лоукостер, разрабатываемый российской авиакомпанией S7, назвали Citrus. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В статье говорится, что название сформировано из слов city (c англ. — город) и Russia (Россия). Citrus займется перевозкой пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург. Основным цветом лоукостера будет розовый. Летать между столицами субъектов будут самолеты Airbus A320neo, первые рейсы запланированы на июль 2022 года.

После публикации инсайда название подтвердили в S7.

«Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий», — говорится в сообщении перевозчика.

Проект Сitrus реализуется на базе компании «Глобус», которая ранее выполняла полеты под брендом S7.

Ранее председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков оценил перспективы нового лоукостера S7.