Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство России выдало отрицательное заключение на проект закона о полноценной индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Интерфакс».

В документе поясняется, что проведение подобных мер требует дополнительных расходов. При этом в законопроекте не указывается, откуда планируется брать эти средства и в каком порядке.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в заключении.

Отмечается также, что в 2017, 2019 и 2020 годах власти уже трижды выдавали отрицательные заключения на подобные законопроекты.

По данным Счетной палаты на 1 апреля 2021 года, в России работают более 8,6 млн человек пенсионного возраста. Всего на территории страны проживают порядка 42,6 млн пенсионеров. При этом страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала года проиндексированы на 6,3% — таким образом, средний размер выплаты вырос до 16 921 руб, а средний размер страховой пенсии по старости увеличился до 17 536 руб.

Ранее первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что действующим пенсионерам помогать довольно поздно, а россиян необходимо стимулировать к моменту выхода на пенсию полагаться не только на поддержку государства, но и на сформированный в течение жизни капитал.

В ответ на это глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила сожаление о формулировке его слов и сказала, что обеспечение достойной пенсии граждан — это один из приоритетов государства.