Аналитики оценили влияние переговоров о ядерной программе Ирана на стоимость нефти

Аналитики перечислили три сценария развития событий на нефтяном рынке после переговоров по ядерной программе Ирана, которую могут обсудить в ходе 65-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Один из сценариев — обострение противоречий западных стран и исламской республики из-за ее ядерной программы, что приведет к росту нефтяных котировок, сообщил в интервью »Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Если же рынок увидит обострение противоречий Ирана и западных стран, напротив, возможно подорожание Brent до $80, отметил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

В случае отсутствии изменений в переговорах сторон котировки могут остаться на нынешнем уровне. Это третий сценарий развития событий по мнению экспертов.

65-я Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в Вене с 20 по 24 сентября, в ней принимают участие представители более 170 стран. От Ирана, в частности, в саммите участвуют глава Организации по атомной энергии республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами и постоянный представитель страны в Вене Казем Гарибабади.

С апреля 2021 года в Вене прошло шесть раундов переговоров между участниками иранской ядерной сделки, однако соглашение до сих пор не восстановлено. 5 августа президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов согласиться с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию американских санкций. В Госдепартаменте заявили, что готовы вернуться в Вену на переговоры и призвали к этому же Иран.