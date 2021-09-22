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В США призвали Евросоюз противостоять манипуляциям на рынке газа

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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала Европейский союз искать манипуляции на рынке газа с целью повышения цен на европейском рынке и противостоять им, передает ТАСС.

«Мы хотим быть едины с нашими европейскими партнерами и гарантировать, что страны ЕС имеют достаточный объем газа, — заявила американский министр.

По ее словам, вопрос диверсификации энергопоставок в европейские страны должен активно решаться с участием Соединенных Штатов, но лишь в долгосрочной перспективе.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн потребовал от России в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, так как у Европы запасы газа ограничены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. По его словам, российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями.

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