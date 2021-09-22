Социальные пенсии в 2022 году планируют проиндексировать на 7,7%

Социальные пенсии в будущем году планируют проиндексировать почти на 8%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%», — пояснил он.

Индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля, при этом учитываются темпы роста прожиточного минимума российских пенсионеров.

В результате размер индексации пенсий в 2022 году будет определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за текущий год к аналогичной величине за 2020 год.

Получают социальные пенсии соотечественники, у которых не хватает трудового стажа для назначения страховой пенсии. Россиянам, получающим социальные пенсии, у которых пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается социальная доплата. Таким образом удается увеличить пенсионное обеспечение до уровня прожиточного минимума.

Ранее в ЦБ порекомендовали россиянам сформировать капитал до пенсии.