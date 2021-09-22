Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лондон и Вашингтон назвали условие признания талибов* 02:52
Каратистка из Украины рассказала, ради чего прошлась бы голой по центру города 02:51
Минобороны готовит ВДВ к регулярным высадкам в темноте 02:32
На Украине анонсировали создание «ракетного щита» 02:28
Украинский боксер рассказал о решении относительно смены своего гражданства... 02:19
В Минэкономразвития появятся новые должности 02:01
В убийстве педагога московской школы искусств заподозрили ее свекра 01:54
Главный тренер «Монако» назвал Головина гарантом качества 01:51
Глава NASA высказался о будущем сотрудничестве с Россией 01:45
Футболистов избили битами за требование выплатить зарплату 01:36

Названы самые затратные в федеральном бюджете России разделы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Раздел «Социальная политика» самый затратный в федеральном бюджете России уже 6 лет. Об этом пишет РИА Новости.

В текущем году на него уже истрачено 3,717 трлн руб. Всего на весь год на него предусмотрено свыше 6 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

Второе место занял раздел «Национальная экономика». За семь месяцев истрачено 1,743 триллиона рублей из предусмотренных в законе 3,486 триллиона. На третьем месте - «Общегосударственные вопросы» . В этот раздел входит финансирование органов власти, судебной системы, выборов, резервные фонды президента и правительства.

Он впервые в 2021 году попал в тройку. Это произошло из-за увеличения объемов фондов для помощи в период пандемии в 2020 году. Ранее его место занимал раздел «Национальная безопасность».

Ранее эксперты оценили, сможет ли государство ускорить экономический рост. Руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая оценила высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сократить участие госсектора в экономике страны

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В Чечне даже нет такого слова»
Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев
«Лучше быть на ее стороне, чем получать»
Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки
«Настоящая продажа родины»: гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро
Игрокам сборной России по гандболу грозит до пяти лет заключения за мошенничество
Талибы* обратились в ООН
Канье Уэст купил особняк за $57 млн недалеко от дома Ким Кардашьян
Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
На Украине анонсировали создание «ракетного щита»
Новости и материалы
Лондон и Вашингтон назвали условие признания талибов*
Каратистка из Украины рассказала, ради чего прошлась бы голой по центру города
Минобороны готовит ВДВ к регулярным высадкам в темноте
Украинский боксер рассказал о решении относительно смены своего гражданства на российское
В Минэкономразвития появятся новые должности
В убийстве педагога московской школы искусств заподозрили ее свекра
Главный тренер «Монако» назвал Головина гарантом качества
Глава NASA высказался о будущем сотрудничестве с Россией
Футболистов избили битами за требование выплатить зарплату
Начало запуска солнечного компактвэна Sono Sion в массовое производство перенесено
Игнатьев: такие игроки, как Дзюба, не хотят ехать в сборную и сидеть на скамейке
Произошел прорыв в деле самого странного исчезновения в Бермудском треугольнике
Полиция сообщила о пострадавших в ходе захвата заложников в Германии
Ургант потроллил Дзюбу после его отказа от вызова в сборную России
«Фиорентина» Кокорина проиграла «Интеру», форвард вышел на замену
Мужчина убил работника заправки за просьбу надеть маску
Внучка украла у бабушки последние деньги, за это ей грозит лишение свободы на пять лет
Журналист рассказал о реакции Карпина на новость об отказе Дзюбы играть в сборной
Все новости
Сколько российских граждан самостоятельно копят на пенсию
Зампред ЦБ предложил россиянам самим формировать финансовый капитал до пенсии
«Улик собрано достаточно». Скотленд-Ярд назвал третьего отравителя Скрипалей
В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
QQ-Tencent: Россия нацелила ракеты на 14 столиц стран НАТО
Заключенных предложили водить в театры. К чему это приведет
В профсоюзе полиции рассказали о рисках посещения осужденными культурных мероприятий
Проклятье черной куртки: почему российские мужчины скучно одеваются
Что носить этой зимой мужчинам
Европа заступилась за Францию в споре с США. Воспользуется ли этим Россия
В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
Вашингтон готовится к битве в космосе. Чем ответит Москва
Какое оружие смогут применять Россия и США в случае «космической войны»
«Гениальный ход Дутерте»: зачем боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты
Как Родриго Дутерте планирует сохранить власть на Филиппинах
«АвтоВАЗ» добрался до Средней Азии
В Узбекистане начался выпуск автомобилей Lada
«Перестаньте отращивать бороды, чтобы быть похожими на Бориса Вишневского»
«Зеленая альтернатива» и «Яблоко» отказались объединяться с партией «Зеленые»
«Люди живут химерами революций». Мятежники в Судане пытались свергнуть власть
В Судане задержали более 20 военных, подозреваемых в попытке переворота
Что делать с яблоками, если их много
Повара рассказали, на что потратить яблочные запасы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях