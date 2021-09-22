Названы самые затратные в федеральном бюджете России разделы

Раздел «Социальная политика» самый затратный в федеральном бюджете России уже 6 лет. Об этом пишет РИА Новости.

В текущем году на него уже истрачено 3,717 трлн руб. Всего на весь год на него предусмотрено свыше 6 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

Второе место занял раздел «Национальная экономика». За семь месяцев истрачено 1,743 триллиона рублей из предусмотренных в законе 3,486 триллиона. На третьем месте - «Общегосударственные вопросы» . В этот раздел входит финансирование органов власти, судебной системы, выборов, резервные фонды президента и правительства.

Он впервые в 2021 году попал в тройку. Это произошло из-за увеличения объемов фондов для помощи в период пандемии в 2020 году. Ранее его место занимал раздел «Национальная безопасность».

Ранее эксперты оценили, сможет ли государство ускорить экономический рост. Руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая оценила высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сократить участие госсектора в экономике страны