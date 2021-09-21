Российские власти увеличат финансовую помощь Абхазии и Южной Осетии

Бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи Абхазии и Республике Южная Осетия в 2022 и 2023 годах российские власти планируют увеличить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

В документе говорится, что увеличение финансовой помощи Южной Осетии как в 2022-м, так и в 2023 году составит 786,2 млн рублей. При это уточняется, что данные средства пойдут «реализацию соглашений, заключенных в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года».

В то же время бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией в 2022 году хотят увеличить на 410 млн рублей, а в 2023 году — на 401,5 млн рублей.

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что с 2008 года Россия предоставила странам Центральной Азии безвозмездную помощь в размере $4,2 млрд.