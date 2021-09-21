Минэкономразвития изменило прогноз по росту ВВП

Министерство экономического развития улучшило оценку по динамике ВВП России в 2021 году. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Херсонцев, передает «РИА Новости».

«Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%», — сказал он.

Напомним, что до этого в ведомстве прогнозировали рост на 3,8%.

Кроме того, Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год. Теперь ожидается, что доллар будет стоить 72,8 рубля, а не 73,6 рубля.

При этом прогноз инфляции в России на 2021 год напротив ухудшился. В ведомстве считают, что к концу года она составит 5,8% вместо 5%.

Доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова считает, что к концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты. По ее словам, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция составит 5,7-6,2%. В таком случае можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год, в первую очередь подорожают импортные овощи и фрукты.