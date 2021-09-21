Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8%, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев. Об этом сообщает ТАСС.

В июльском прогнозе этот показатель составлял 5%.

«Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%», — сказал Херсонцев.

По его словам, министерство прогнозирует курс рубля на уровне 73,6 руб. за доллар по итогам этого года.

Херсонцев добавил, что в Минэкономразвития сохранили прогноз по росту инвестиций на уровне 4,5% в 2021 году, улучшив ожидания на 2022 год.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России на сентябрь составила 6,74%.

Доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова считает, что к концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты.

По ее словам, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция составит 5,7-6,2%. В таком случае можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год, в первую очередь подорожают импортные овощи и фрукты.