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На Украине назвали Зеленского «идиотом» из-за цен на газ

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РИА «Новости»

Экс-депутат Рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для населения страны. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «НАШ», запись размещена на YouTube.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится», — сказал бывший парламентарий.

По его словам, на рост стоимости газа повлиял тот факт, что в настоящее время украинские газовые хранилища наполовину пусты. Мураев пояснил, что до конца текущего года стране нужно закачать еще примерно 10 млрд кубометров голубого топлива.

Политик также обратил внимание, что цена на газ уже превысила $800.

«А можно задать вопрос «Нафтогазу», Зеленскому, Шмыгалю — чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население», — продолжил он.

Мураев напомнил, что Москва предлагала Киеву заключить прямой контракт на покупку газа на уровне $175 за тысячу кубометров, но украинская сторона отказалась. По его подсчетам, за восполнение запасов газа Украина теперь вынуждена будет переплатить свыше $6 млрд.

20 сентября цена газа в Европе достигла $908 за тысячу кубометров.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев покупает газ по завышенной цене «для обеспечения энергобезопасности страны».

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