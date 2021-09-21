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Аналитик объяснила резкое ослабление рубля и дала прогноз

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Чем обусловлено падение курса рубля, объяснила «Российской газете» аналитик Финансовой группы «Финам» Анна Зайцева. Она также дала прогноз курса отечественной валюты.

По ее словам, на глобальных рынках усилились risk-off настроения, неприятие риска, из-за ситуации с китайским девелопером China Evergrande. Данная корпорация с трудом обслуживает свой долг. Поэтому инвесторы стали опасаться, что 23 и 29 сентября Evergrande не сможет выплатить проценты по своим облигациям.

Для КНР по большому счету характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, указала Зайцева. При этом потенциальный дефолт по ценным бумагам Evergrande может спровоцировать массовые распродажи китайских облигаций и распределения капитала на бирже.

Также несмотря на вспышку коронавируса в США, потребительская активность растет. На этом фоне наблюдается общая тенденция укрепления американского доллара, что играет против валют развивающихся стран, в том числе и рубля.

На российскую валюту оказывает давление и ситуация на нефтяном рынке. При устранении последствий урагана Ида в Мексиканском заливе рынок стабилизируется.

Ожидается, что на предстоящей неделе курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,5-74 российских рублей.По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс доллара увеличился на 57 копеек и вырос до 73,42 рубля. Курс евро достиг уровня в 86,14 рубля.

Ранее ==аналитик называла основную осеннюю угрозу для рубля.

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