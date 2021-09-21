Аналитик объяснила резкое ослабление рубля и дала прогноз

Чем обусловлено падение курса рубля, объяснила «Российской газете» аналитик Финансовой группы «Финам» Анна Зайцева. Она также дала прогноз курса отечественной валюты.

По ее словам, на глобальных рынках усилились risk-off настроения, неприятие риска, из-за ситуации с китайским девелопером China Evergrande. Данная корпорация с трудом обслуживает свой долг. Поэтому инвесторы стали опасаться, что 23 и 29 сентября Evergrande не сможет выплатить проценты по своим облигациям.

Для КНР по большому счету характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, указала Зайцева. При этом потенциальный дефолт по ценным бумагам Evergrande может спровоцировать массовые распродажи китайских облигаций и распределения капитала на бирже.

Также несмотря на вспышку коронавируса в США, потребительская активность растет. На этом фоне наблюдается общая тенденция укрепления американского доллара, что играет против валют развивающихся стран, в том числе и рубля.

На российскую валюту оказывает давление и ситуация на нефтяном рынке. При устранении последствий урагана Ида в Мексиканском заливе рынок стабилизируется.

Ожидается, что на предстоящей неделе курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,5-74 российских рублей.По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс доллара увеличился на 57 копеек и вырос до 73,42 рубля. Курс евро достиг уровня в 86,14 рубля.

Ранее ==аналитик называла основную осеннюю угрозу для рубля.