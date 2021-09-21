В России стало больше допускающих просрочки владельцев кредитных карт

Доля россиян, которые всегда вовремя гасят платежи по кредитным картам, уменьшилась. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

«В 2021 году 67% владельцев кредитных карт сказали, что никогда не допускали просрочки по кредитной карте. 18% опаздывали с платежом лишь однажды. 14% признались, что такое бывало несколько раз. И только 1% опрошенных говорят, что такое происходит регулярно», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что годом ранее россиян, не допускающих просрочек, было дольше — 73% владельцев кредиток. Один раз пропускали платеж 12% респондентов, несколько — 13%. Регулярно не исполняли кредитные обязательства 2% опрошенных.

В банке добавили, что просрочки чаще всего были связаны финансовыми или семейными трудностями.

Ранее сообщалось, что российские банки в августе 2021 года одобрили 77,2 млрд рублей лимитов по кредитным картам, что на 29% больше по сравнению с августом 2020 года и достигает допандемийных значений.