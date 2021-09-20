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В Великобритании рассказали, что будет с подачей газа и света населению зимой

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Global Look Press

Министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг заявил, что потребителям не стоит опасаться того, что зимой они останутся без электричества и газа, сообщает AP. Резкий скачок цен вынудил его провести экстренное совещание по этому вопросу, отмечает агентство.

«Речи о том, что свет перестанет гореть или люди не смогут отапливать свои дома, вообще не идет», — заявил чиновник. «Не будет трехдневной рабочей недели или возврата к 1970-м годам. Такое мышление является паническим, бесполезным и полностью ошибочным», — добавил он.

Ранее Квартенг заявил, что в случае необходимости правительство готово назначить специального администратора, который будет работать с обанкротившимися поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа и электроэнергии до тех пор, пока их клиенты не будут переведены к новым поставщикам.

Ранее сообщалось, что что в ближайшие дни ожидается банкротство как минимум четырех небольших энергетических компаний в Великобритании на фоне роста цен на газ. В начале года в Великобритании было 70 поставщиков энергии. Источники в отрасли говорят, что к концу года их может остаться всего десять. При этом за последние несколько недель в стране закрылись пять небольших энергетических компаний, которые обслуживали по 200-350 тыс. клиентов.

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