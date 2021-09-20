Эксперты дали прогноз по урожаю гречки в России

Урожай гречки в России в этом году, по предварительным прогнозам, может составить 850-870 тыс. тонн, сообщила «Интерфаксу» заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, он окажется даже выше, если проблемы с качеством зерна в Алтайском крае (основной производитель) и некоторых регионах будут носить только локальный характер.

Эксперт подчеркнула, что массовое производство гречки нового урожая на региональных заводах еще практически не началось, но скоро стартует.

«В ближайшее время на рынок начнет поступать «свежая» гречка. Сезонное снижение цен не исключено, многое будет зависеть от количественных и качественных параметров урожая», — отметила Ирина Глазунова.

Ранее в Минсельхозе исключили вероятность дефицита гречки. В ведомстве заявили, что запасы крупы в стране достаточны. В этом году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1%, до 975,9 тыс. га.