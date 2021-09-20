Названы самые популярные схемы обмана пенсионеров

Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости и уязвимости, предупредили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Чтобы помочь пенсионерам защититься, в фонде перечислили наиболее популярные схемы, по которым работают злоумышленники.

Одна из них – «специалист на дом». Мошенники приходят домой к жертвам под видом сотрудников ПФР. Иногда они специально обходят дома, чтобы узнать, где живут одинокие пожилые люди. Человеку сообщают, что ему положена прибавка к выплатам, и для перевода нужны данные банковской карты и другая личная информация. Пенсионера также могут убедить, что ему причитается крупная сумма денег в связи с юбилеем, но чтобы ее получить, нужно сначала перевести часть средств в качестве налога.

«Отделение Пенсионного фонда еще раз напоминает, что работа с населением ведется исключительно в клиентской службе лично, в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов, или через портал госуслуг и сайт ПФР», — подчеркнули специалисты.

Другая распространенная схема — «юридическая консультация». В интернете есть «неофициальные сайты Пенсионного фонда России», через которые пенсионеру сообщают недостоверную информацию о пенсионных и социальных выплатах, а также оказывают сомнительные услуги. Как правило, такие сайты плохо структурированы, на них сложно что-то найти. Пенсионеру предлагается помощь в онлайн-чате с «юристом», который предлагает разобраться в непонятных вопросах. В итоге человеку обещают помощь, которая обходится недешево, при этом никаких выплат на самом деле не существует.

Также пенсионеров могут обманывать с помощью электронной почты. Например, человеку может прийти письмо от мошенников от имени ПФР. Кроме того, бывают случаи, когда пожилых людей вынуждают купить дорогостоящие лекарства и обещают им за это несуществующие компенсации.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали предупреждать пенсионеров о «снижении» выплат от имени сотрудников ПФР.