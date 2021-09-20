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«Проблема остается»: финансист Солодков оценил списание долгов обанкротившимся россиянам

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Механизм внесудебного банкротства пока еще работает недостаточно эффективно, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его мнению, необходимо расширять объемы списания средств должникам.

«Насколько я знаю, проблема остается. Для того, чтобы попасть под банкротство, нужно пройти сложный бюрократический механизм. И с учетом пандемии то количество случаев (банкротства. – «Газета.Ru»), которое было, очевидно не совпадает с тем, что могло бы быть», — заявил «Газете.Ru» эксперт.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Илью Торосова, что в рамках механизма внесудебного банкротства будут списаны долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей. По его словам, в первый год действия упрощенного механизма поступило 12 тыс. обращений, по 5 тыс. из них начата процедура внесудебного банкротства. Это свидетельствует о том, что новая система банкротства состоялась, заявил чиновник.

О том, сколько россиян стали невыездными из-за долгов, читайте в материале «Газеты.Ru».

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