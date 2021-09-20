«Проблема остается»: финансист Солодков оценил списание долгов обанкротившимся россиянам

Механизм внесудебного банкротства пока еще работает недостаточно эффективно, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его мнению, необходимо расширять объемы списания средств должникам.

«Насколько я знаю, проблема остается. Для того, чтобы попасть под банкротство, нужно пройти сложный бюрократический механизм. И с учетом пандемии то количество случаев (банкротства. – «Газета.Ru»), которое было, очевидно не совпадает с тем, что могло бы быть», — заявил «Газете.Ru» эксперт.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Илью Торосова, что в рамках механизма внесудебного банкротства будут списаны долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей. По его словам, в первый год действия упрощенного механизма поступило 12 тыс. обращений, по 5 тыс. из них начата процедура внесудебного банкротства. Это свидетельствует о том, что новая система банкротства состоялась, заявил чиновник.

О том, сколько россиян стали невыездными из-за долгов, читайте в материале «Газеты.Ru».