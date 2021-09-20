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В России лимиты по кредиткам выросли за август до допандемийных значений

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Общий объем одобренных лимитов по кредитным картам, выданным банками России в августе, достиг допандемийных значений. Об этом сообщает ТАСС.

По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», банки за август 2021 года одобрили лимитов на 77,2 млрд руб, что на 29% больше того же месяца прошлого года и на 8% больше июля этого года.

«Объем установленных лимитов по вновь выданным в августе кредитным картам увеличился почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, что, однако, не является рекордным показателем. Аналогичные и более высокие объемы кредитования встречались весной текущего года и в допанедемийные месяцы», — утверждает руководитель бюро Олег Лагуткин.

В общей сложности за август было выдано 1,07 млн кредитных карт. Это на 28% больше, чем за тот же период в 2020 году и на 4,8% больше июля этого года.

Средняя сумма одобренного лимита по кредиткам составила 71,9 тыс. руб., показав рост на 1% по сравнению с августом прошлого года и 3,5% в сравнении с июлем этого года, говорится в публикации.

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