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В российских магазинах хотят выделить отдельную полку под органическую еду

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Торговые сети могут обязать выделять отдельные полки с органической продукцией. Данную инициативу сейчас рассматривает Минсельхоз, пишут «Известия».

Как рассказал источник изданию и подтвердил глава Национального органического союза Олег Мироненко ведомство занято разработкой концепции развития производства органической продукции. Программа охватывает период до 2030 года.

В Союзе считают, что нужно оценить состояние отрасли, цели ее развития и сценарии, а также выбрать мероприятия для ее осуществления.

В рамках обсуждения проекта торговые сети получили поручение от Минсельхоза выделить отдельную полку в магазинах для органической еды.

Ранее российские ученые создали «электронный нос» для определения свежести продуктов. Полученные сенсоры не требуют большой мощности батареи, стабильны при высокой влажности и способны распознать наличие всего 30 молекул диоксида азота или этилмеркаптана, обеспечивающего «запах газа», среди миллиарда молекул азота и кислорода, из которых состоит воздух.

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