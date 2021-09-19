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На Украине заговорили о расплате за слова Зеленского о «грязном» российском газе

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РИА «Новости»

Украинский экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что Украина вынуждена переплачивать за российский газ из-за слов президента страны Владимира Зеленского, назвавшего его «самым грязным в мире». Заявление Суслова прозвучало в эфире украинского телеканала «Первый независимый», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Украина стала единственной страной Европы, которая отказалась от долгосрочного контракта на поставку российского газа. По его словам, непрофессионализм украинских властей привел к тому, что Киев покупает российское топливо по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров.

В противном случае «могло быть все нормально», резюмировал бывший глава министерства энергетики.

Ранее Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы, задача которой заключается в нейтрализации рисков, связанных с газопроводом «Северный поток — 2».

До этого в Киеве разработали «план уничтожения» российских кораблей в Черном море.

Зеленский заявил, что российский газ из-за выбросов метана, коррупции и шантажа является самым грязным в мире на встрече с американским министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, состоявшейся в Соединенных Штатах 31 августа 2021 года.

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