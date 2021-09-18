Эксперт объяснил, когда снятые со счета деньги могут потребовать вернуть в банк

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал «Прайму», в каком случае Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может потребовать вернуть снятые со счета или вклада деньги.

По его словам, АСВ предъявляет претензии к тем операциям, которые, по мнению агентства, являются подозрительными и лишают других кредиторов права на получение денежных средств в порядке очереди.

Например, если у организации создаться впечатление, что банк отнесся к забравшему деньги вкладчику с предпочтением, то есть в обход картотечной очереди, то АСВ направляет требование по возврату средств.

«Также наверняка подозрение вызовут операции по выводу средств лицами или компаниями, связанными с работниками банка, от клерков до совета директоров. Подозрение могут вызвать и платежи, которые существенно превышают стандартные операции клиента, а обоснований этих операций нет», — добавил Коган.

Он уточнил, что АСВ заведомо пользуется презумпцией виновности, подозревает каждого клиента банка, избежавшего банкротства организации, что тот знал о проблемах кредитной организации заранее и замотивировал сотрудников побыстрее вывести деньги со счетов.

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