Названы туристические направления, где можно отдохнуть вдвоем на море за 30 тыс. рублей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, где можно выгодно отдохнуть вдвоем на море за 30 тыс. рублей. Дешевле всего в «бархатный сезон» будет поехать в Абхазию, на юг России и в Болгарию. При этом в сентябре снизились цены на Турцию и Кубу.

Специалисты анализировали цены на десятидневные туры с вылетом с 19 по 25 сентября. В них были включены путевки на двоих с питанием, проживанием и авиабилетами из Москвы.

Самым недорогим направлением оказалась Абхазия: наиболее дешевый тур на двоих можно купить за 22 тыс. 166 рублей. На втором месте Анапа — 24 тыс. 781 рублей, на третьем и четвертом — Сочи (25 тыс. 257 рублей) и Крым (28 тыс. 287 рублей).

К концу сентября также подешевел отдых в Калининградской области: самый дешевый тур сейчас можно купить за 39 тыс. 593 рублей на двоих, что на 33% меньше, чем в конце августа. Далее идет Болгария (48 тыс. 168 рублей). Минимальная цена для Турции составляет 53 тыс. 990 рублей.

Ранее Турция ужесточила правила въезда для россиян. Попасть в страну без ПЦР-теста на коронавирус смогут только люди, привитые вакциной «Спутник V». В АТОР при этом выявили множество нестыковок в новом ужесточении правил въезда в республику.

По каким правилам россияне теперь должны ездить в Турцию – в материале «Газеты.Ru»