Европарламент потребовал расследования в отношении Газпрома из-за цен на газ

Депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. Об этом сообщил ТАСС источник в Европарламенте.

«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», — сообщил источник агентства.

15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.

14 сентября директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится.