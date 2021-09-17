Минтранс хочет запретить должникам ездить по платным дорогам

Водителям, которые задолжали за оплату проезда, могут запретить ездить по платным трассам. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект новых правил, разработанных Минтрансом.

При этом машины, владельцы которых имеют просроченную задолженность, нельзя будет пропускать на любых платных дорогах. Например, если водитель задолжал оператору Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, то его не пустят и на М4 при поездке на юг России.

В новых правилах содержатся и другие изменения: например, на платную трассу нельзя будет выезжать с нечитаемыми или «умышленно скрытыми» номерами.

Сейчас за неоплату поезда можно получить штраф по ст. 12.21.4 КоАП (1,5 тыс. рублей, с июля его применяет Ространснадзор). За езду с нечитаемыми и скрытыми номерами ГИБДД также предусмотрено наказание: от штрафа в 500 рублей до лишения прав.

При этом в случае обнаружения «недостатка платной услуги» либо при оказании ее «не в полном объеме» водитель сможет потребовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг», говорится в материале. Один из опрошенных экспертов предположил, что это может коснуться ситуаций, когда проезд по дороге на максимальной разрешенной скорости невозможен, например, из-за снега.

Ранее сообщалось, что Минтранс может запретить автомобилистам зарабатывать на попутчиках. Ведомство разработало законопроект, который, в частности, предполагает ограничение суммы компенсации за поездку и их числа в сутки. Это должно повысить безопасность совместных поездок, считают в министерстве.