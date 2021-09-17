Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле сообщили о самочувствии Путина после контакта с больными COVID-19 12:18
Песков прокомментировал удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play 12:16
Песков рассказал, что Путин проголосует онлайн 12:15
Модель Ирина Шейк ответила на слухи о романе с Канье Уэстом 12:12
Задержанному в Чехии россиянину Франчетти нашли нового адвоката 12:05
Глава Instagram сравнил вред от соцсетей с авариями на дорогах 12:05
Игрок сборной России — об отмене лимита: упадут зарплаты – значит, так будет... 11:59
Почти 105 тысяч наблюдателей «Единой России» работают на всех избирательных участках... 11:54
Путин рассказал о важности партнерства стран ШОС в экономической сфере 11:51
Президент Таджикистана предупредил об угрозе повторения трагедии 11 сентября 11:49

Минтранс хочет запретить должникам ездить по платным дорогам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Водителям, которые задолжали за оплату проезда, могут запретить ездить по платным трассам. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект новых правил, разработанных Минтрансом.

При этом машины, владельцы которых имеют просроченную задолженность, нельзя будет пропускать на любых платных дорогах. Например, если водитель задолжал оператору Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, то его не пустят и на М4 при поездке на юг России.

В новых правилах содержатся и другие изменения: например, на платную трассу нельзя будет выезжать с нечитаемыми или «умышленно скрытыми» номерами.

Сейчас за неоплату поезда можно получить штраф по ст. 12.21.4 КоАП (1,5 тыс. рублей, с июля его применяет Ространснадзор). За езду с нечитаемыми и скрытыми номерами ГИБДД также предусмотрено наказание: от штрафа в 500 рублей до лишения прав.

При этом в случае обнаружения «недостатка платной услуги» либо при оказании ее «не в полном объеме» водитель сможет потребовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг», говорится в материале. Один из опрошенных экспертов предположил, что это может коснуться ситуаций, когда проезд по дороге на максимальной разрешенной скорости невозможен, например, из-за снега.

Ранее сообщалось, что Минтранс может запретить автомобилистам зарабатывать на попутчиках. Ведомство разработало законопроект, который, в частности, предполагает ограничение суммы компенсации за поездку и их числа в сутки. Это должно повысить безопасность совместных поездок, считают в министерстве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Хороший знак для России. Виктория Нуланд собирается в Москву
Внесенная в черный список Москвы Нуланд может посетить Россию осенью 2021 года
«Мы видим, что во многих странах накопились долги»
Глава ЦБ назвала маловероятным мировой финансовый кризис в ближайшие годы
«Высший смысл выборов — выражение воли народа России»
В России начались первые в истории трехдневные выборы в Государственную думу
Песков прокомментировал удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play
В России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса
Литва обвинила Россию в подготовке газового кризиса в Европе
Онлайн-голосование в Москве в штатном режиме приняло уже 350 тысяч голосов
Новости и материалы
В Кремле сообщили о самочувствии Путина после контакта с больными COVID-19
Песков рассказал, что Путин проголосует онлайн
Модель Ирина Шейк ответила на слухи о романе с Канье Уэстом
Задержанному в Чехии россиянину Франчетти нашли нового адвоката
Глава Instagram сравнил вред от соцсетей с авариями на дорогах
Игрок сборной России — об отмене лимита: упадут зарплаты – значит, так будет правильно
Почти 105 тысяч наблюдателей «Единой России» работают на всех избирательных участках страны
Путин рассказал о важности партнерства стран ШОС в экономической сфере
Президент Таджикистана предупредил об угрозе повторения трагедии 11 сентября
ЦБ может ограничить число кредитов, выдаваемых россиянам
Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Эстонию
Стало известно, когда появятся первые самолеты на водороде
Представлен девиз Олимпийских игр в Пекине
Зрителей удивило присвоение Козловскому звания «Режиссера года»
Эксперт назвал главные ошибки врачей и пациентов в лечении COVID-19
Министр обороны Сергей Шойгу стал дедушкой
Игрок «Торпедо» Лебеденко рассказал, чем его впечатлила резиденция Кадырова
Гутерреш призвал сделать исключения из санкций против талибов*
Все новости
«Голоса в голове говорят им поджечь дом»
Психиатры объяснили, что толкает пироманов на массовые поджоги
Зеленский создал группу по борьбе с «Северным потоком — 2»
Климкин заявил, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетике
«Отскочили — и хорошо»
«Удаление Тикнизяна сломало игру»: эксперты оценили игру «Локомотива» с «Марселем»
Плейлист недели: «Руки Вверх», «Би-2», Skillet и Lil Nas X
«Руки Вверх» и HammAli & Navai записали «самый трогательный трек осени»
Европейский фонд поддержки культуры представляет Академию классической музыки в Дубае
Ближневосточная академия классической музыки открылась в крупнейшем городе ОАЭ
«Зеленый курс» завел Европу в ловушку
Надежды Европы на ветровую и солнечную генерацию пока себя не оправдали
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
«Он даже хуже Обамы»: Трамп считает, что после Байдена США ждет распад
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты исчезнут к 2024 году
США, Британия и Австралия создали альянс. Франция обиделась, Германию не взяли
Пентагон сообщил о расширении военного присутствия в Австралии
«Кого больше любим — маму или папу?»: союзники России готовятся к междоусобице
В России оценили предложение Киргизии создать новый механизм в ОДКБ
Телевизор, шахматы и шашки: что ждет экипаж с Пересильд и Шипенко на Байконуре
Космонавт рассказал, как команда «Вызова» проведет последние дни перед стартом к МКС
«Дюна» Вильнева: галактическая «Игра престолов» и миф о Пророке
Рецензия на фильм «Дюна» с Тимоти Шаламе
«Кому будет лучше, если произойдет авария?»
В администрации Шахт объяснили, почему пенсионеру грозит штраф за ремонт дорог
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях