Россиянам назвали условия выплаты пенсионных накоплений наследникам

Наследники владельцев пенсионных накоплений в России могут рассчитывать на получение средств своих родственников после их смерти. Об этом гражданам страны напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Новосибирской области.

Согласно российским законам, пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели платили страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 год; женщины, родившиеся в 1957-1966 годах, и мужчины 1953-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную часть пенсии; а также участники Программы государственного софинансирования пенсий и те, кто направил средства материнского капитала на формирование накоплений.

Если человек, относящийся к одной из этих категорий, умер, его пенсионные накопления могут быть переданы правопреемникам.

«Если правопреемники не были заранее определены самим гражданином, то право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, в том числе усыновленных, супруги (супруга) и родителей (усыновителей), а во вторую - у братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков», — говорится в сообщении.

В ПРФ уточнили, что все накопления будут поделены между наследниками в равных долях.

Ранее в ПРФ дали несколько советов россиянам, которые выходят на пенсию. В частности, в фонде гражданам рекомендовали заранее подготовить все необходимые документы и проверить, чтобы они соответствовали всем требованиям.