ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Платина», сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нарушений требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По информации ЦБ, банк «Платина» «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

По величине активов организация занимала 246-е место в банковской системе России. В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов учреждения приостановлены.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у «Руна-банка».