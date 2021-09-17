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ЦБ предложил открыть в сельской местности центры финансовых услуг

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Центральном банке предложили открыть в деревнях, селах и поселках единые финансовые центры, в каждом из которых можно будет воспользоваться услугами разных банков. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

«Мы направили в Минсельхоз предложения по организации центров предоставления финансовых услуг в помещениях органов местного самоуправления на сельских территориях. Эти предложения были поддержаны», — сказал он.

Мамута отметил, что в этих центрах будут размещены точки безналичного обслуживания различных финансовых организаций.

Услуги будут оказываться либо ежедневно, либо по графику согласованному с местной администрацией, добавил представитель ЦБ.

Ранее глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова рассказала о росте закредитованности граждан.

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