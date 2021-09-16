Россия экспортировала рекордное количество индейки

Российский экспорт продукции из индейки в первом полугодии достиг рекордных показателей. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование консалтингового агентства «Агрифуд стретеджис».

«В январе-июне за рубеж было отгружено 8,61 тыс. тонн индюшатины, что сопоставимо с экспортом за весь предыдущий год (8,65 тыс. тонн). Таким образом, объем поставок на внешние рынки практически удвоился», — говорится в исследовании.

По оценке агентства, объем производства мяса индейки в России составил 172,31 тыс. тонн, что на 6,3% больше средних показателей за тот же период в прошлом году. Если ситуация будет оставаться стабильной, к концу года производство может составить около 400 тыс. тонн. В этом случае Россия сможет приблизиться к первому месту по этому показателю в Европе и ко второму в мире.

«Российские индейководы добились такого прироста, несмотря на ряд негативных факторов января-июня текущего года», — отмечается в обзоре.

Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим экспортером говядины в Китай в этом году, обогнав Аргентину, Бразилию и Австралию.

В первом квартале страна купила 3,7 тыс. тонн российской говядины, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Всего Россия поставила за рубеж в январе-марте 6,5 тыс. тонн мяса, что в 2,5 раза больше, чем год назад. По прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет поставки продолжат расти.