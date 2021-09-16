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Мишустин назвал размер доплат российским медикам

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На поддержку медработников российское правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей. Страховые выплаты коснутся тех, кто пострадал от ковида, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида. Выплаты перечисляются не только врачам, но и среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи», — сказал он на заседании правительства.

По его словам, в 2021 году на эти цели уже было направлено 12,5 млрд рублей.

Ранее кабмин расширил список профессий, которые нужны для модернизации и развития экономики страны. В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области медицины.

Как сообщалось, 44% россиян не готовы к тому, чтобы искусственный интеллект мог проводить лечение людей. Доверить свое лечение ИИ готов лишь каждый пятый россиянин, показывало в исследовании Superjob.

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