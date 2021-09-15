Китайские компании готовы сплотиться против Tesla

Китайских производителей электромобилей, конкурентов Tesla, ожидает «неизбежная консолидация», заявила телеканалу CNBC партнер международной консалтинговой компании Bain&Company Хелена Лю. По ее словам, этот сектор сейчас переживает «захватывающий момент».

«Я бы сказала, что консолидация — это неизбежная тенденция в этой отрасли», — сказала она. Среди причин эксперт назвала капиталоемкость и высокотехнологичную природу этого сектора.

«Исторически мы видели «невидимые руки», такие как рынок, а также некоторые видимые тенденции, нормативные требования, которые постоянно двигали отрасль к консолидации», — добавила Хелена Лю.

В начале этой недели министр промышленности и информационных технологий Китая заявил, что в стране «слишком много» производителей электромобилей, отмечает телеканал. Это вызвало опасения по поводу дальнейших действий со стороны властей, направленных на транспортный сектор.

Однако другой эксперт, аналитик из IHS Markit Хуайбинь Линь считает, что китайские власти вряд ли в краткосрочной перспективе будут вмешиваться в отрасль. Сам рынок в последние годы набирает обороты, и пока он оценивает его перспективы позитивно. При этом он подчеркнул, что китайским производителям придется выдерживать серьезную конкуренцию в течение следующего десятилетия, бороться за капитал. Частично она может исходить со стороны крупных игроков, таких, как Volkswagen и BMW, которые предлагают свои стратегии по переходу на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi зарегистрировала компанию по производству электромобилей. Как сообщал CNBC, судя по вложениям, компания собирается посоревноваться с главными игроками на рынке, в том числе с Tesla.