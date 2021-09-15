«Газпром» обогнал всю Европу по закачке газа в свои хранилища

«Газпром» с начала сентября закачивал в среднем по 325 млн кубометров газа в свои российские хранилища, в то время как Европа — лишь 253 млн. Об этом говорится в оперативной сводке компании.

«Газпром» активно ведет закачку газа в российские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой половине сентября — 325 млн кубометров», — сообщается на сайте холдинга.

При этом Европа по итогам 13 дней сентября в среднем в сутки закачивала в свои ПХГ только по 253 млн кубометров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Всего за восемь с половиной месяцев «Газпром», по предварительным данным, добыл 357,7 млрд кубометров газа. Это на 17,8% (или на 53,9 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году, сообщила компания. Поставки на внутренний рынок увеличились на 14,8% (или на 21,3 млрд кубометров).

Цены на газ в Европе в этом месяце уже несколько раз обновляли рекорды. По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, газ дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится – в материале «Газеты.Ru».