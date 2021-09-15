Десятки миллионов работающих граждан ЕС оказались за чертой бедности

В Евросоюзе 24 млн работающих граждан проживают за чертой бедности, сообщила Конфедерация европейских профсоюзов в Twitter. В этой связи в ней призвали обеспечить достойную заработную плату для всех европейцев.

«Реальное состояние союза: 24 млн рабочих по всему ЕС получают минимальную заработную плату, в результате чего живут за чертой бедности», — говорится в сообщении.

На мировую экономику и, в частности безработицу, повлияла пандемия коронавируса. Как сообщалось ранее, экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2021 года начала восстанавливаться. По данным Евростата, по сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 2,2%. В годовом выражении рост составил 14,3%.

Самый высокий экономический рост был зафиксирован в Ирландии (6,3%), Португалии (4,9%), Латвии (4,4%) и Эстонии (4,3%). Отрицательными оказались данные по Мальте (-0,5%) и Хорватии (-0,2%).