На Украине предупредили о риске банкротства «Нафтогаза» из-за «Северного потока — 2»

Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о возможном банкротстве «Нафтогаза», если после запуска «Северного потока — 2» прекратится транзит газа через Украину.

«Потеря транзитной функции — это сплошные убытки. У нас же ГТС (Газотранспортная система — прим. ред.) не отдельно от субъекта экономики. Субъектом является «Нафтогаз Украины», который включает разные функции – добычу, транспортировку, распределение, продажи, долговые отношения и так далее. Поэтому просто эта компания станет банкротом, потому что эту транспортную сеть надо поддерживать, ремонтировать, платить зарплаты, оплачивать электроэнергию, а покрытия этих расходов не будет», — сообщил Лановой.

Он добавил, что у украинских властей появятся проблемы с погашением убытков этой компании.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что у европейских компаний должна появиться возможность самим выбирать маршрут для транспортировки газа.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.