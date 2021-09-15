Глава комитета Госдумы по энергетике рассказал, хватит ли России запасов нефти

Ситуация с запасами нефти не является проблемой для России, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, потребность в ней в ближайшее время в принципе будет снижаться, при этом у нас еще остались неизведанные территории.

Завальный подчеркнул, что для России в настоящее время играют большую роль два ключевых фактора: новые технологии и экономическая рентабельность разработки. Последняя зависит от налоговых условий, в которых она будет вестись.

«Новый закон, который применен по НДД (налог на дополнительный доход от добычи. – «Газета.Ru») позволяет уже экономически стимулировать, в том числе, добычу трудноизвлекаемых запасов нефти. Вкупе с новыми технологиями рентабельность разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами будет постоянно повышаться», — отметил депутат.

Кроме того, Павел Завальный добавил, что цены на нефть вряд ли будут снижаться в ближайшей перспективе по мере роста себестоимости добычи. Однако нефть все больше будет становиться продуктом для более глубокой переработки и меньше использоваться в качестве топлива, т.к. ее будут замещать другие источники энергии.

«Я думаю, через 20-30 лет в мире и потребности такой в нефти уже не будет. Нефть больше будет идти в глубокую переработку. У нас еще много неизученных территорий, можно находить все новые и новые запасы. Но будет ли в этом необходимость?» — заключил депутат.

Ранее врио главы Роснедр Евгений Петров заявил, что рентабельных запасов нефти хватит на 20-21 год. При этом он отметил, что данный период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти. Самым перспективным регионом для разведки является Западная Сибирь, однако пока там отсутствует необходимая инфраструктура.