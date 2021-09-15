Интерпол разыскивает бывшего главу компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100

Интерпол разыскивает бывшего президента компании-разработчика российского самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Рубцова, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Рубцов был заочно арестован два месяца назад. Ему инкриминируется злоупотребления полномочиями.

Согласно информации следствия, российский бизнесмен, одновременно занимая пост главы лизинговой компании АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), на протяжении более семи лет «сдавал» ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса, которые при этом принадлежали самому главе ГСС, его родным и приближенным сотрудникам. В общей сложности ИФК потратил на обслуживание этих машин 18 млн рублей.

Весной 2019 года Рубцов отказался от всех занимаемых постов, а в декабре прошлого года отправился в Латвию на срочное лечение. Его адвокаты настаивают на том, что россиянин не скрывается от следствия, а в прибалтийскую республику уехал до возбуждения дела. Кроме того, они подчеркивают, что за уголовным преследованием стоят бывшие коллеги Рубцова по ИФК, испытывавшие к нему «личную неприязнь». В настоящее время бывший глава ГСС живет и работает за границей.