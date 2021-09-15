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Российские банки расширили возможность уходить в минусовой баланс на карте

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В бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что российские банки стали лояльнее к клиентам, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют. Об этом пишет РБК.

Так, в августе кредиторы одобрили 21,9 тысяч карт с опцией ухода в минус, совокупный лимит по ним превысил 1 млрд рублей. Это на 17,5% больше, чем в июле. Средний лимит овердрафта достиг максимума за три года — 48,9 тысяч рублей. Всего на 1 августа на российском рынке обращалось около 600 тысяч карт с овердрафтом с совокупным лимитом 12,4 млрд рублей.

Опция овердрафта позволяет клиенту расходовать клиенту больше средств, чем у него имеется на дебетовой карте. Допустимую сумму расхода определяет банк, устанавливая лимит. Проценты по овердрафту могут зависеть от срока использования денег банка.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что объемы овердрафтного кредитования растут, как и вся необеспеченная банковская розница. По его словам, это связано с восстановлением потребительской активности и ускорением инфляции.

В свою очередь директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заявляет, что дебетовые карты с овердрафтом не являются полным аналогом кредитных карт, поэтому в большинстве случаев представляют для банков гораздо менее рискованный продукт.

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