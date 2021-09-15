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Верфь из Китая выиграла конкурс «Росатома» на создание корпусов плавучих АЭС

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Стал известен победитель конкурса «Росатома» среди азиатских верфей на строительство первых двух корпусов плавучих АЭС. Как пишет газета «Коммерсантъ» проект достанется судоверфи Wison Heavy Industry Co Ltd.

Компания зарегистрирована в китайском городе Наньтун. Здесь изготовят корпус плавучих атомных энергоблоков. Они будут задействованы для энергообеспечения Баимского горно-обогатительного комбината Чукотки.

Предприятие должно открыться в 2027 году.

Проект обойдется в $225,8 млн, это на 30% ниже от начальной максимальной цены аукциона ($325,12 млн).

Сдать первый корпус с жилой надстройкой нужно до 2 октября 2023 года, а второй через 4 месяца — 2 февраля 2024 года.

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