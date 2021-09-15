Верфь из Китая выиграла конкурс «Росатома» на создание корпусов плавучих АЭС

Стал известен победитель конкурса «Росатома» среди азиатских верфей на строительство первых двух корпусов плавучих АЭС. Как пишет газета «Коммерсантъ» проект достанется судоверфи Wison Heavy Industry Co Ltd.

Компания зарегистрирована в китайском городе Наньтун. Здесь изготовят корпус плавучих атомных энергоблоков. Они будут задействованы для энергообеспечения Баимского горно-обогатительного комбината Чукотки.

Предприятие должно открыться в 2027 году.

Проект обойдется в $225,8 млн, это на 30% ниже от начальной максимальной цены аукциона ($325,12 млн).

Сдать первый корпус с жилой надстройкой нужно до 2 октября 2023 года, а второй через 4 месяца — 2 февраля 2024 года.